L’AQUILA – L’Abruzzo ha ottenuto 16 riconoscimenti come ‘Comune Plastic Free’ diventando la regione più premiata d’Italia.

La cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, si è tenuta a Napoli, presso il Teatro Mediterraneo, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli.

In totale 122 i borghi, paesi e città italiane che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

Ben 16 i Comuni Plastic Free dell’Abruzzo, record nazionale: due tartarughe per Alba Adriatica e Silvi (Teramo), Bussi sul Tirino (Pescara), San Salvo e Vasto (Chieti); seguono Pescara; Castiglione Messer Raimondo, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Nereto, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo e Tortoreto (Teramo).

“Oggi più che mai, il riconoscimento di Comune Plastic Free non è solo un titolo, ma una responsabilità – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Significa aver scelto un percorso virtuoso, fatto di azioni concrete per ridurre l’inquinamento da plastica, sensibilizzare i cittadini, educare le nuove generazioni e costruire una comunità più consapevole e sostenibile. Un Comune Plastic Free è un motore di trasformazione, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di vivere il proprio territorio. E quando il legame tra Istituzioni e cittadini è così forte, il cambiamento non solo è possibile, ma diventa inarrestabile”.

“Siamo orgogliosi di annunciare che l’Abruzzo è la prima regione d’Italia per numero di Comuni Plastic Free – dichiara Luca Di Carlantonio, referente regionale di Plastic Free Abruzzo -. Questo risultato dimostra l’attenzione e l’impegno dei referenti Plastic Free sul territorio e l’ottima risposta delle amministrazioni locali nel promuovere un futuro più sostenibile.”