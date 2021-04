COMUNI, QUARESIMALE INCONTRA AMMNISTRAZIONE COMUNALE DI PENNE

PENNE – Vertenza Brioni, politiche sociali e formazione sono stati i temi al centro dell’incontro tra l’assessore regionale Pietro Quaresimale e i componenti dell’Amministrazione comunale di Penne guidati dal sindaco Mario Semproni. Il confronto si è tenuto nella sede municipale.

“Abbiamo affrontato la vicenda di Brioni che per l’amministrazione comunale rappresenta una priorità – ha esordito l’assessore Pietro Quaresimale -. La Regione sta lavorando in sinergia col ministero dello Sviluppo Economico per scongiurare i tagli di posti di lavoro. Siamo fiduciosi. A breve incontreremo l’Amministratore delegato di Brioni con il quale concerteremo iniziative per chiudere la vertenza”.

L’altro tema affrontato è la valorizzazione dell’artigianato artistico della città vestina. Il sindaco Mario Semproni ha proposto di attivare, attraverso la programmazione europea, corsi professionali per formare giovani artigiani da impiegare nei settori dell’arazzeria e nella realizzazione di pavimenti con la tecnica del cocciopesto. Dopo l’incontro con gli amministratori vestini, l’assessore Quaresimale ha visitato l’hub vaccinale vestino aperto in contrada Campetto.