COMUNI RICICLONI, CHIETI RESTA SUL PODIO: “GRAZIE ALLA CITTA’ CHE SI PREOCCUPA DELL’AMBIENTE”

CHIETI – Nuova conferma per il Comune di Chieti sul podio dei Comuni ricicloni. Stamane a Pescara la consegna del riconoscimento di Legambiente alle Amministrazioni che conducono al meglio la raccolta differenziata, a ritirarlo l’assessore all’Ambente e alla Transizione ecologica, Chiara Zappalorto.

“È un riconoscimento che fa onore alla città, che da tempo è presente fra i Comuni più ricicloni d’Italia – commentano in una nota il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Zappalorto – Ogni anno Chieti c’è e abbiamo raggiunto ottimi livelli anche quest’anno per la differenziata, un percorso avviato da chi ci ha preceduto e su cui come Amministrazione lavoreremo sempre, affinché le risorse del PNRR che sono destinate in larga parte proprio all’ambiente, ci aiutino a potenziare ancora di più questo livello. Da un anno a questa parte abbiamo cercato di portare avanti una politica di ascolto e collaborazione con la cittadinanza, potenziando cestini sulle strade, la pulizia, il decoro, che saranno le costanti della nostra azione amministrativa”.

“Abbiamo dalla nostra parte la maggioranza della popolazione teatina, che sa fare la differenziata, al punto che la città riceve e mantiene premi e primati, a loro va il primo grazie. La bellezza aiuterà la città a ritrovare la strada della crescita, un orizzonte a cui guardiamo con grande attenzione, cercando di promuovere azioni ampie e utili alla città e a chi la vive”.