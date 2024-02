COMUNI RICICLONI: IL PREMIO ASSEGNATO ANCHE QUEST’ANNO A VASTO NELLA CERIMONIA DI PESCARA

VASTO – “Confermato anche quest’anno per Vasto (Chieti) il Premio Comuni Ricicloni, concorso promosso da Legambiente. La notizia è stata comunicata questa mattina nel corso della VI edizione dell’Ecoforum Abruzzo a Pescara. “Un riconoscimento – ha dichiarato il sindaco di Vasto Francesco Menna – ottenuto in seguito al raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata oltre il 75%. Dal mio primo mandato si è registrato un aumento esponenziale della percentuale che era ferma al 62% ed ha raggiunto poi il 70% ed è cresciuta sempre più. Un risultato ambizioso raggiunto anche grazie alle azioni sviluppate in questi anni per differenziare meglio i rifiuti. Strumenti importanti come l’isola ecologica, il centro del riuso, gli ecopunti informatizzati per i commercianti, la raccolta porta a porta del vetro, i raccoglitori per le deiezioni canine, il compostaggio domestico nelle zone agricole e le iniziative di educazione ambientale contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e le campagne plastic free”.

“Un ringraziamento particolare ai cittadini che con grande senso civico hanno rispetto per la Città e seguono scrupolosamente le semplici regole per il conferimento dei rifiuti – prosegue l’assessore alle Politiche ambientali Gabriele Barisano – impegno che ci ha permesso di raggiungere questi risultati. Grazie a Legambiente e agli organizzatori per l’interessante Ecoforum di questa mattina e a Pulchra Ambiente per il grande lavoro