COMUNI SENZ’ACQUA: DI GIUSEPPANTONIO CHIEDE FONDI PER ACQUISTO AUTOCLAVI A REGIONE

FOSSACESIA – A causa di un intervento di riparazione alla condotta principale dell’Acquedotto Verde, in località Torretta a Casoli, la Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato (Sasi), domani, 14 maggio, sospenderà la fornitura di acqua in 41 comuni del chietino, tra cui Fossacesia, e il sindaco Enrico Di Giusepantonio, così come altri primi cittadini, con ordinanza, ha deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado della città.

“La decisione scaturisce dall’evidenza che non vi sono le garanzie igieniche per gli alunni e per il servizio mensa – sottolinea Di Giuseppantonio – La sospensione dell’erogazione dell’acqua determina conseguenze sul regolare svolgimento delle attività scolastiche, negli uffici pubblici, nelle industrie e attività commerciali, oltre a inevitabili disagi per i cittadini. Come sindaco e vice presidente del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, da anni propongo al Governo e alla Regione Abruzzo di stanziare un fondo per l’acquisto di autoclavi da destinare alle scuole e ad altri edifici pubblici per l’approvvigionamento dell’acqua potabile”.

“Torno quindi a chiedere che questo problema venga affrontato in maniera decisa, con lo stanziamento di un contributo per tutti i comuni abruzzesi, che sono alle prese con poche risorse nei loro bilanci, da utilizzare per dotare di impianti di stoccaggio d’acqua. È una soluzione a una situazione che si trascina avanti da tempo, tra interruzioni e razionamenti”.