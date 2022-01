COMUNI SOTTO I MILLE ABITANTI, TORTO: “IN ABRUZZO IN ARRIVO NUOVI FONDI”

ABRUZZO, TORTO: “IN ARRIVO FONDI PER COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI”

ROMA- “Tramite decreto del Ministero dell’interno, sono stati stanziati complessivamente 168 milioni di euro in favore dei i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti. Queste risorse finanzieranno investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, oltre che per l’abbattimento delle barriere architettoniche e gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2022. Nella lista dei comuni beneficiari ci sono ben 45 centri del chietino, da Borrello a Castelguidone, passando per Monteferrante e Villalfonsina. Ad ognuno di essi verrà attribuito un importo pari a 84.168,33 euro”.

Così in una nota la deputata abruzzese del MoVimento5 Stelle Daniela Torto.

“Ricordo che gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022, pena la revoca del contributo. Mi auguro dunque che i comuni abruzzesi sappiano cogliere questa importante opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio”, conclude Torto.