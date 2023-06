COMUNI SUBEQUANI ESCLUSI DA FONDI TURISMO, SINDACI: “LIRIS CI ACCOMPAGNERA’ DA MINISTRO”

L’AQUILA – “Nelle prossime settimane incontreremo il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, per rappresentarle la condizione dei nostri comuni della Valle Subequana purtroppo rimasti esclusi dai fondi destinati ai piccoli centri a vocazione turistica. L’area interna ‘Gran Sasso-Valle Subequana’ merita maggiore attenzione ed è determinata nel perseguire uno sviluppo anche di tipo turistico che contribuisca, peraltro, a combattere lo spopolamento e offrire un futuro ai giovani. Il senatore Guido Liris ha mostrato subito sensibilità e guiderà la nostra delegazione dal ministro”.

Lo annuncia, in una nota, Luigi Fasciani, sindaco di Molina Aterno (L’Aquila) e referente dell’area interna “Gran Sasso- Valle Subequana”, per conto dei sindaci di Castelvecchio Subequo Marisa Valeri, Gagliano Aterno Luca Santilli, Goriano Sicoli Rodolfo Marganelli, Secinaro Noemi Silveri.

“Il parlamentare, facendosi portavoce delle nostre istanze – viene spiegato -, ha preso in carico il problema, garantendo anche che si attiverà in tutte le sedi opportune per capire meglio i criteri coi quali sono state compiute le scelte relative alla destinazione delle risorse e, soprattutto, verificare se e quali strade possono essere percorse per reinserire i nostri comuni tra quelli a vocazione turistica destinatari dei fondi”.

“Alla Santanchè rappresenteremo le difficoltà che il nostro territorio sconta storicamente ma, allo stesso tempo, le straordinarie potenzialità che ha e, dunque, quanto sia ingiusto che clausole e classificazioni gli impediscano di accedere ai finanziamenti per lo sviluppo turistico”, conclude la nota.