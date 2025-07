ROMA – Una presentazione ufficiale in grande stile, alla presenza di tanti big della politica e di ogni schieramento, di protagonisti dell’informazione e dell’imprenditoria, nell’esclusiva location, nel cuore di Roma, dell’Enoteca Spiriti di piazza di Pietra a Roma.

Ha preso così il via nei giorni scorsi un sodalizio destinato a rivoluzionare il settore della comunicazione in Italia, Unita, il primo consorzio italiano costituito da realtà indipendenti, attive da anni con successo nei settori della comunicazione, creatività, eventi e progettazione.

All’evento di Roma hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, il sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco, il presidente del Movimento 5 stelle ed ex premier, Giuseppe Conte.

In Unita c’è anche Next Different, la società più consistente in termini di fatturato della compagine, che fa parte del Gruppo Sae dell’imprenditore aquilano 58enne Alberto Leonardis, che in pochi anni ha scalato il gotha dell’editoria italiana con l’acquisizione di Paese Sera, il Tirreno, la Nuova Sardegna, le Gazzette di Reggio, Modena e Ferrara e della Provincia Pavese.

Ora grazie ad Unita, Next different, di cui sono amministratori delegati, con deleghe di sviluppo, Davide Arduini, e deleghe gestionali, Marco Ferrari, metterà in comune il suo potenziale le quattro altre importanti società come Apogeo Group, Esclusiva, Jump Comunicazione, e SocialCom Italia, in un consorzio che tutto insieme già macina oltre 110 milioni di euro di fatturato aggregato, con più di 400 professionisti coinvolti e oltre 600 clienti gestiti.

Presidente del consorzio Unita è Luca Ferlaino, fondatore di SocialCom Italia, figlio di Corrado Ferlaino, presidente del Napoli calcio negli anni d’oro di Diego Armando Maradona.

L’idea del consorzio, promossa da Ferlaino e Arduini, è stata accolta favorevolmente da Leonardis, che ha detto: “il consorzio Unita ha come obiettivo il mercato pubblico e delle partecipate pubbliche per contrastare la presenza sempre più ingombrante delle aziende straniere del settore della comunicazione integrata in Italia. Ringrazio i manager di Next Different che hanno lavorato a questo nuovo obiettivo, ringrazio gli altri consorziati. La mia convinzione è sempre stata quella della necessità di fare sistema tra le aziende italiane, questa è la prima volta che in Italia si realizza una forma di aggregazione stabile tra aziende del per affrontare il mercato”.

Presenti all’evento c’erano anche Marianna Madia, già ministro della Pubblica amministrazione, Teresa Bellanova, già ministro dell’Agricoltura, Tony Ricciardi, vicepresidente gruppo Pd alla Camera, Galeazzo Bignami, capogruppo Fdi alla Camera, Davide Faraone, vicepresidente Italia Viva. C’erano poi Ernesto Carbone, consigliere Csm, Gian Marco Chiocchi, direttore del Tg1, Sergio Santo, amministratore delegato di Rai Com, Claudio Cerasa, direttore del Foglio, Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac e Arrigo Giana, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia

“Questo consorzio – ha detto a piazza di Pietra Ferlaino – nasce dall’idea di mettere insieme diverse realtà, diverse eccellenze che fanno numeri importanti, oltre 100 milioni di fatturato, oltre 400 tra dipendenti e collaboratori, oltre 600 clienti gestiti. La nostra volontà è quella di metterci insieme come agenzie indipendenti per provare a concorrere nelle gare pubbliche. Lo facciamo in modo innovativo e trasparente: forse non si era mai vista la presentazione di un consorzio che vuole competere per ottenere commesse pubbliche, come se fosse una cosa di cui è meglio non parlare”.

L’adesione a Unita, rappresenta per Next Different un ulteriore salto di qualità, per una società nata nell’autunno 2024 dalla fusione di Next14 e Different, sotto la regia di Gruppo Sae, con un investimento complessivo di 10 milioni di euro, e che ha chiuso il 2024 con oltre 75 milioni di ricavi. E con più di 270 dipendenti in organico.

La Next different controlla ad oggi più di 50 milioni di spazi media nei canali tradizionali, come televisione, radio, stampa, fino al digitale a tutta la parte di e-commerce, con una presenza anche all’interno della galleria del centro commerciale degli outlet. Produce contenuti social, spot, documentari, serie televisive. Ha a disposizione l’istituto di ricerca Emg, noto per realizzare gli exit poll elettorali per la Rai.

Tra i clienti figurano Aia, Barilla, Bauli, Illy, Iren, L’Oreal, Mediolanum, Parmigiano Reggiano, Plenitude, Police, Rai, Real Chimica, Repower, Sole24Ore e Unicredit.

La governance oltre all’ad Arduini, è composta da Andrea Cimenti, chief operating officer, Donato Iacovone, presidente è per oltre un decennio a capo di Ey south Europe, e recentemente nominato executive chairman della società di consulenza internazionale Bip. Nel ruolo di vice presidente esecutivo, lo stesso Alberto Leonardis.