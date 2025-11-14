COMUNICAZIONE: NEXT DIFFERENT E UNITING IN GRUPPO SAE, L’AQUILANO LEONARDIS AL VERTICE IN ITALIA

MILANO – Dopo Next Different Spa, con l’investimento del fondo Quattro R, ecco Uniting Group Holding Spa: i due colossi della comunicazione sono entrati, in rapida successione, nella galassia del Gruppo editoriale Sae guidato dal manager aquilano Alberto Leonardis.

Ieri mattina si è tenuto, in uno studio notarile di Milano, il closing delle operazioni di integrazione e acquisizione dei due sodalizi. In tal modo, Next Different e Uniting diventano il primo gruppo indipendente a capitale italiano nel settore della comunicazione integrata con circa 130 milioni di euro di fatturato e con un ebitda di 12,5 milioni.

Il gruppo Sae aggrega un fatturato complessivo di 180 milioni, di cui 50 nella editoria e, come già detto, 130 nella comunicazione integrata.

Questa ennesima, brillante, operazione oltre a Leonardis, ormai uno stimato manager di rilievo nazionale e dalle riconosciute qualità, porta la firma di un management tutto abruzzese: si tratta dei noti professionisti Donato Iacovone, Marco Racano, Massimo Briolini e Pasquale Marchese, zoccolo duro del gruppo e stretti collaboratori dell’ex manager di Telecom che è riuscito a raggiungere l’elite della editoria e della comunicazione italiana. Ognuno di loro avrà ruoli importanti nei vari consigli di amministrazione delle società del gruppo integrato Nextdifferent/Uniting.

“Inutile negare che siamo molto soddisfatti di questo nuovo importante traguardo – ha spiegato a questa testata il 60enne aquilano -. Il lavoro, il sacrificio e la capacità di intuizione pagano sempre e con questi principi siamo arrivati a costruire il primo gruppo di comunicazione integrata a capitale italiano. Un segnale importante per il settore che sottolinea il livello e il grande potenziale delle nostre intelligenze nel panorama europeo ed internazionale”.

Il Gruppo Sae in pochi anni ha creato un network che annovera i quotidiani Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena, La Nuova Ferrara, La Provincia Pavese e Paese Sera, oltre alle testate online Abruzzo Daily, Mamme Magazine ed ErasMag. Ora sono arrivate Next different, società di comunicazione integrata varata ad ottobre 2024 e che già fattura 80 milioni di euro, con 270 posti di lavoro, affermandosi già come tra i principali players italiani del settore e Uniting Group Holding spa, con 50 milioni di fatturato.

Leonardis è figlio di Giovanni, indimenticato primario anestesista aquilano, e dopo prestigiosi incarichi sia nel pubblico sia nel privato, ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’editoria nel 2016, con l’acquisto dal gruppo L’Espresso, del quotidiano abruzzese Il Centro, in società con Cristiano Artoni, distributore del giornale, che ha poi ceduto il suo pacchetto azionario ai suoi due compagni di cordata, il costruttore aquilano Luigi Palmerini e l’imprenditore re delle cliniche private Luigi Pierangeli, titolare della tv privata Rete 8. Nel 2018 però Leonardis è uscito dalla società. Leonardis è entrato anche nel Consiglio generale della Fieg, la Federazione italiana editori giornali. (b.s.)