COMUNITA’ DI TEMPERA INCONTRA LIA IOVENITTI, TRADUTTRICE PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA HANG KAN

L’AQUILA – Venerdì 20 Dicembre 2024 alle ore 17,00 presso il Centro Culturale dell’Associazione Tempera Onlus, con il Patrocinio del Comune dell’Aquila e organizzato dal Centro Sociale Anziani di Tempera, ci sarà un incontro culturale con la traduttrice Lia Iovenitti.

Lia, originaria di Tempera, frazione dell’Aquila, e da trent’anni residente a Seul, in Corea del Sud, ha lavorato come interprete in ambasciata e oggi gestisce la sua azienda di import-export che lei definisce “piccola”.

Lia Iovenitti, che è stata una scoperta per i suoi conterranei, non ha mai abbandonato la sua passione di traduttrice tanto che la scrittrice coreana Han Kang con il suo libro “Non dico addio” ha vinto il Premio Nobel per la letteratura 2024.

Delle qualità culturali ed umane di Lia ne ha parlato molto la stampa nazionale ed internazionale, ed il Presidente della Repubblica Mattarella le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere della Stella D’Italia, per essersi distinta per le attività culturali tra gli italiani all’estero.