COMUNITA’ ECONOMICHE LOCALI: PROGETTO PARTITO DA ABRUZZO FA TAPPA A FERMO CON VICE MINISTRO BELLUCCI

FERMO – Le Comunità Economiche Locali (Cel) partono dall’Abruzzo e fanno tappa a Fermo con l’evento “Orizzonti di crescita: lavoro e sviluppo nelle CEL”, una giornata di confronto dedicata allo sviluppo locale, alla formazione e all’occupazione come chiavi per rilanciare l’economia dei territori. L’iniziativa, promossa da Ismy e con il patrocinio del Comune di Fermo, si è svolta venerdì 9 maggio presso l’Auditorium “Sandro Pertini” (ex Mercato Coperto) in piazzale Michelangelo.

L’evento ha rappresentato un momento di riflessione condivisa su un nuovo paradigma economico fondato sulla cooperazione tra imprese, istituzioni e comunità locali, con l’obiettivo di generare occupazione, inclusione sociale e benessere diffuso.

La giornata è stata caratterizzata dal tavolo istituzionale al quale hanno partecipato: la Vice Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che ha voluto essere presente con un collegamento dalla Francia, il Sottosegretario al MEF Lucia Albano, Franco Contu (co-founder di Sardex S.p.A.), Jaime Contu (Project Manager CEL), e Nicola Rampazzo (ITS Digital Academy Mario Volpato).

Queste le parole del Presidente del Polo d’Innovazione del Made in Italy, Angelo D’Ottavio: “Siamo soddisfatti per l’evento che si è rivelato di successo, un’iniziativa quella delle Comunità Economiche Locali, in cui crediamo molto. Tutto il lavoro del Polo è incentrato nel favorire lo sviluppo economico e sociale, in un’ottica sostenibile e tecnologicamente avanzata nonché innovativa, del territorio abruzzese e nazionale. Siamo certi che, con l’avvento delle CEL si otterranno risultati brillanti a sostegno delle produzioni, dei mercati e del matching tra domanda e offerta. Sostenere i giovani talenti ci sta a cuore, come investire nella ricerca e nelle start up innovative. Un risultato di squadra che ci rende orgogliosi dei lavori in corso e in programmazione. Investire nel Made in Italy vuol dire anche favorire il tessuto economico nazionale, dando un concreto incentivo alle imprese, ai lavoratori e alla produttività”.

Il confronto ha valorizzato esperienze già attive nelle Marche e nel resto d’Italia, con un focus su modelli innovativi di sviluppo economico e sostegno alle imprese.

Un momento ricco di contenuti e opportunità, rivolto a cittadini, imprenditori e amministratori, per costruire insieme nuovi orizzonti di crescita sostenibile.