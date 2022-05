COMUNITA’ ENERGETICHE ABRUZZO, MARCOZZI (M5S): “OTTIMO RISULTATO PER I CITTADINI”

L’AQUILA – “Regione Abruzzo ha la propria legge per l’istituzione delle Comunità Energetiche. È una notizia positiva per tutti i cittadini. Voglio ringraziare il collega Francesco Taglieri per aver depositato questa importante proposta di legge per primo e oltre un anno fa, quando il tema dell’indipendenza energetica non era nell’agenda politica di tutti”.

Così, in una nota, il capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, che aggiunge: “La visione e l’impegno che ha assunto in prima persona è la perfetta rappresentazione di come il Movimento 5 Stelle lavori con una visione chiara sull’energia. Una visione che parte da lontano e che adesso trova risultati concreti. Grazie a questa legge, infatti, si favorisce la creazione dal basso di modelli che permetteranno alle piccole aree di promuovere l’autosufficienza energetica, con un conseguente abbattimento sui costi. I cittadini potranno diventare produttori e consumatori, con annesso risparmio in bolletta. Il testo, nato dalla sintesi tra la proposta di legge del collega Taglieri e la successiva DGR 297, ha trovato l’approvazione unanime dell’aula. È il segno di come le battaglie giuste che portiamo nelle istituzioni vadano aldilà dei colori politici e mirino esclusivamente a rispondere alle esigenze degli abruzzesi”.