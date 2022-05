COMUNITA’ ENERGETICHE, CAMPITELLI: “APPROVATA ALL’UNANIMITA’ IMPORTANTE LEGGE REGIONALE”

L’AQUILA – “Sono molto contento che all’unanimità il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale per le comunità energetiche”.

Così, in una nota, l’assessore regionale all’Energia, autore della legge, Nicola Campitelli che prosegue: “Questa legge è sintesi di un lungo e complesso lavoro di questa Giunta e dell’intero assise regionale che ha l’obiettivo di sostenere e promuovere la nascita delle comunità energetiche sul territorio, finalizzate alla tutela dell’ambiente, alla coesione economico sociale e allo sviluppo economico del territorio”.

“Altro importante aspetto di questa legge è favorire l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta, con un ritorno sia ambientale sia economico, avendo bollette meno esose per i cittadini abruzzesi. Siamo tra i primi in Italia a legiferare in tal senso, perché vogliamo un paese meno dipendente da altri, con un ruolo attivo del consumatore”.

“Il tema delle energie rinnovabili , e delle strategie per promuoverle, per questa Giunta è prioritario, infatti abbiamo dedicato ampio spazio anche con la programmazione delle risorse europee, sia del FESR sia del PNRR. L’Abruzzo sul tema energia è all’avanguardia