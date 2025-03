COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI: PRESENTATA A PESCARA LA RETE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI

PESCARA – Si è tenuta, oggi, in Camera di Commercio a Pescara, la tavola rotonda dedicata alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), un modello innovativo che unisce sviluppo economico, sostenibilità ambientale e inclusione sociale, organizzato dal Ministero dell’ambiente, il GSE ed Unioncamere e promosso dal PID – Punto di imprese digitale Chieti Pescara. Durante l’incontro, è stato annunciato l’avvio degli One Stop Shop, sportelli fisici di supporto per la costituzione delle CER, anche nei comuni con meno di 5.000 abitanti a cui in passato era preclusa la possibilità di attivare le Comunità.

Le CER rappresentano una leva strategica per la transizione energetica, contribuendo alla democratizzazione dell’energia e alla riduzione della dipendenza energetica. Attualmente, l’Italia produce solo il 25% dell’energia che consuma, mentre il costo dell’energia risulta fino a tre volte superiore rispetto a Francia e Spagna, penalizzando la competitività delle imprese. Durante la tavola rotonda è stato evidenziato come la Regione Abruzzo sia stata la prima in Italia a legiferare sulle aree idonee per le rinnovabili e come il Comune di Pescara, prima CER abruzzese, promuova investimenti in impianti efficienti, come i 22.000 corpi illuminanti a LED nelle scuole, finanziati con mutui BEI, e progetti per 17 milioni di euro, di cui l’80% recuperato attraverso il GSE.

Un altro tema centrale è stato l’inclusione sociale ed economica, con iniziative come il Fondo Sociale per il Clima, presentato anche questo in anteprima assoluta da Stefania Crotta, direttore geneale del MASE – Ministero per l’ambiente e per lo sviluppo dell’energia, che mira a ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi sull’edilizia e sul trasporto su strada, a favore di categorie di soggetti vulnerabili.

Infine, è stato ribadito l’impegno nel favorire la transizione digitale e sostenibile, con una rete capillare a supporto delle imprese, dei professionisti e dei cittadini, da parte del sistema camerale nazionale con Dintec ed il suo direttore Romeo in prima linea.

“Abbiamo voluto questo incontro per ribadire il ruolo centrale delle Camere di Commercio nella promozione, realizzazione e diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) – afferma il presidente Gennaro Strever. <<La transizione energetica rappresenta una sfida cruciale e il nostro impegno è sensibilizzare imprese, professionisti e cittadini sull’importanza di questo percorso per lo sviluppo della competitività. Lo facciamo attraverso un’azione sinergica con il sistema nazionale e con le singole associazioni di categoria. Il settore elettrico sta compiendo passi significativi, anche grazie all’attivazione di nuovi bandi per l’accumulo di energia. È nostro dovere informare e supportare le realtà imprenditoriali affinché possano cogliere al meglio le opportunità disponibili, contribuendo così a un futuro più sostenibile ed efficiente>>.