COMUNITA’ LA TORRE, DI MATTEO (LEGA) : “RINNOVO CONCESSIONE DELL’IMMOBILE”.

ATRI – ” Un significativo incontro quello tenutosi con Maurizio Dionisio, direttore generale dell’ Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta), alla presenza di Cristina Forcella, presidente del Consiglio comunale di Atri, volto a discutere nuove progettualità che vedranno coinvolte all’unisono il Comune di Atri e l’Arta con il supporto della Regione Abruzzo “.

Lo dichiara in una nota Emiliano Di Matteo (Lega), consigliere regionale, che scrive: “Inoltre, abbiamo valutato la necessità di rinnovare la concessione dell’immobile di proprietà dell’ Arta, sito in Contrada San Martino (Atri), alla comunità terapeutica ‘ La Torre ‘ gestita dal Cled, comitato di lotta all’emarginazione e alla droga, che opera sul territorio dal 1979 per fornire agli utenti il giusto aiuto ad affrontare il programma terapeutico riabilitativo”.

“Ringrazio Maurizio Dionisio, direttore generale Arta, che ha avviato l’iter per il rinnovo della concessione per la grande attenzione e sensibilità prestata alla nostra richiesta e alla giusta causa sociale e un plauso a Cristina Forcella, presidente del Consiglio comunale di Atri, per la scrupolosa attenzione rivolta alle esigenze del suo territorio ” conclude Di Matteo.