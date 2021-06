COMUNITA’ MONTANA MONTAGNA DELL’AQUILA: CONSEGNATE DUE BORSE DI STUDIO

BARISCIANO – Una breve ma significativa cerimonia si è tenuta nella sede della Comunità Montana Montagna di L’Aquila a Barisciano. L’iniziativa è stata voluta per sancire l’assegnazione di due borse di studio per studenti meritevoli che stanno frequentando il master di secondo livello su: “Aree interne, Strategie per la prevenzione, riduzione del rischio e rigenerazione post disastro naturale”, dell’università di Camerino.

I beneficiari del contributo di 2.500 Euro cadauno, destinato a rimborsare le spese sostenute per iscrizione al master, sono stati Stefano Di Carlo 33enne ingegnere edile di Scoppito e l’architetto Arianna Graziano 28enne di Barisciano.

Per loro la mano tesa dell’ente che opera all’interno di una delle aree interne della regione Abruzzo.

“Con questa iniziativa”, ha detto il commissario della Comunità Montana Montagna di L’Aquila e sindaco di Navelli, Paolo Federico, “abbiamo voluto facilitare la frequentazione del corso da parte di professionisti residenti nel territorio della Comunità Montana, che ha messo risorse proprie, per contribuire alla formazione di specialisti in grado di poter dare una mano alla zona. Crediamo, e questi ragazzi ne sono un esempio, che l’impegno e il sacrificio possano portare a grandi traguardi e in definitiva a contribuire al miglioramento di un territorio”.

La cerimonia si è tenuta alla presenza della coordinatrice dei servizi sociali dell’Ecad n. 5 Maura Viscogliosi.

L’intervento a valere sui fondi della Comunità Montana Montagna di L’Aquila ha interessato i residenti nei comuni di: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo.