COMUNITA’ MONTANE E UNIONI COMUNI: UNCEM, “NON SI PUO’ CONTINUARE A LAVORARE GRATIS, EQUO COMPENSO”

L’AQUILA . “Da quindici anni, i Presidenti e i Consiglieri di Comunità Montane, Parchi, Unioni di Comuni e Unioni montane di Comuni, non ricevono compensi. Nessuna indennità e nessun gettone per i Consiglieri e i Presidenti di una Unione di Comuni o di una Unione montana. Eppure il lavoro è da ‘tempo pieno’, totalizzante”.

Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, Unione dei Comuni e degli Enti montani.

“Per non parlare delle responsabilità. Non è sostenibile quella legge che ha tolto compenso, indennità, gettoni. Come li hanno invece i Presidenti e i Consiglieri delle Circoscrizioni e dei Municipi urbani. Disparità di trattamento inaccettabili. Nei Comuni montani, nei Parchi, nelle Comunità Montane e nelle Unioni montane, il ‘volontariato’ prosegue. Chiedendo diritti e dignità e anche compenso al decisore politico, già nella legge di bilancio 2026, almeno per vedere riconosciuto, come Uncem ripete da anni, un ruolo strategico a vantaggio delle aree montane e delle comunità territoriali”.