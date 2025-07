CONALPA DIFFIDA IL COMUNE DELL’AQUILA: “NON AL TAGLIO DELLE PIANTE AL PARCO POLSINELLI”

L’AQUILA -Il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio (CONALPA) – sez. L’Aquila “ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al sit-in del 9-07-2025, e anche tutti coloro che, nei giorni precedenti alla manifestazione e soprattutto nei giorni successivi, essendo venuti a conoscenza dei lavori che interessano il Parco Polsinelli e le alberature presenti, si sono attivati e si stanno attivando mettendosi in contatto con noi”.

“Il Parco Luca Polsinelli”, si legge in una nota, “è oggi uno dei pochi polmoni verdi della zona. Il taglio degli alberi è una scelta miope, dannosa e fuori dal tempo, che ignora i più basilari principi della sostenibilità e del buon senso. Gli alberi non sono arredo urbano da sostituire a piacimento: sono difese naturali contro l’inquinamento, il caldo estremo, le piogge torrenziali. Gli alberi migliorano la qualità dell’aria, abbassano la temperatura e custodiscono la biodiversità. In un’epoca in cui ogni città europea aumenta le superfici verdi per adattarsi alla crisi climatica, L’Aquila sceglie di tagliare. Nei giorni successivi al sit-in la nostra associazione ha avuto un incontro tecnico con il RUP del progetto e acquisito nuove informazioni in merito ai lavori e all’impatto sulle alberature. La città vuole risposte chiare, trasparenza sui progetti, tutela vera del verde urbano esistente e, ovviamente, il suo potenziamento”.

Il CONALPA ha quindi inviato diffida al Settore Ambiente del Comune “affinché ritiri il suo parere favorevole al taglio delle piante sia all’interno del Parco Polsinelli sia all’interno della caserma, chiedendo lo stop immediato a ogni intervento che preveda l’abbattimento indiscriminato degli alberi. Contestualmente, ha richiesto gli atti relativi alla valutazione tecnica comunale sullo stato di salute delle piante e richiesto che le alberature all’interno della caserma vengano acquisite nel patrimonio arboreo del Comune stesso. Ha richiesto altresì al Settore Ambiente che il nuovo parere comprenda soluzioni alternative che mantengano il verde esistente con le soluzioni proposte per la riqualificazione, senza sacrificare la natura. Difendere il Parco Polsinelli e i suoi alberi è una battaglia di civiltà. E non ci fermeremo”.