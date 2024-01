CONCERTO ANNULLATO DI ELODIE A TERAMO “PER INFLUENZA”: L’INDISCREZIONE “ERA IN EGITTO CON IANNONE”

TERAMO – E’ giallo sul concerto del primo gennaio della cantante Elodie a Teramo, annullato all’ultimo momento, per “influenza, tosse e tracheite”, della star del pop, con grande delusione di migliaia di persone che erano pronte, pagando anche un biglietto, a gremire piazza Martiri.

Secondo infatti Alessandro Rosica, il popolare “investigatore social” ed esperto di gossip, Elodie non sarebbe stata a casa causa influenza ma in vacanza in Egitto insieme al compagno Andrea Iannone, campione del motociclismo, abruzzese di Vasto. A confermare l’indiscrezione sarebbe una foto che Rosica sostiene sia stata scattata all’aeroporto di Hurgada. A corroborare la versione di Rosica sarebbe anche una segnalazione pubblicata via social dall’attrice Alessia Spinelli che ha raccontato di avere visto Elodie a bordo del suo stesso aereo diretto in Egitto.

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Elodie aveva annunciato l’annullamento del concerto a Teramo, specificando che sarebbero stati i suoi medici a imporle uno stop. “Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi”, recita il post pubblicato dalla cantante che ha quindi annunciato di dovere annullare la sua esibizione.

Per il momento, Elodie non ha smentito l’indiscrezione pubblicata da Rosica. Nemmeno il compagno Andrea Iannone ha fatto riferimento alla questione, limitandosi a pubblicare una Instagram story in cui compare mentre si allena in palestra.