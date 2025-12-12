CONCERTO DI SFERA EBBASTA A TERAMO: PROTESTANO CPO DI 10 COMUNI, “SCELTA INOPPORTUNA”

TERAMO – “Assolutamente inopportuna” viene definita, dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo, la scelta dell’amministrazione comunale di far esibire nel concerto del prossimo 29 dicembre, a Teramo, il cantante Sfera Abbasta: le forti critiche vengono messe nero su bianco, in un documento stilato e condiviso dalle dieci Commissioni Pari Opportunità comunali di Martinsicuro, Alba Adriatica, Colonnella, Civitella del Tronto, Mosciano Sant’Angelo, Giulianova, Roseto, Atri, Silvi e Pineto.

“Le istituzioni – si legge nel documento – hanno il dovere di selezionare con attenzione ciò che propongono, soprattutto quando si tratta di eventi destinati a un vasto pubblico con una presenza importante di giovani generazioni. Riteniamo assolutamente inopportuna la scelta di un personaggio più volte al centro di aspre polemiche per contenuti ritenuti da associazioni, educatori, centri antiviolenza e realtà impegnate nella tutela dei diritti, degradanti verso le donne e incompatibili con i valori del rispetto e dell’uguaglianza”.

Ad aggravare il giudizio sulla presenza di Sfera Abbasta a Teramo per il concerto delle festività natalizie c’è “la drammatica emergenza legata alla violenza di genere che il Paese sta attraversando”, in cui, secondo la CPO provinciale, “le istituzioni dovrebbero assumere un ruolo guida nella promozione di messaggi culturali positivi, responsabilizzanti, capaci di educare soprattutto le giovani generazioni mentre il modello comunicativo di Sfera Ebbasta normalizza un linguaggio sessista e le dinamiche relazionali tossiche con la figura femminile. La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo continuerà a vigilare affinché ogni iniziativa istituzionale sia coerente con la promozione di pari dignità, rispetto e contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza”.

La contestazione della CPO della Provincia di Teramo si aggiunge a quella già espressa dai rappresentanti della Lista civica comunale Innova, che alle amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Teramo ha sostenuto l’attuale amministrazione comunale di centrosinistra.