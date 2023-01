CONCERTO NELLA SEDE ROMANA DEL CNR PER GLI ALLIEVI DEL CONSERVATORIO “CASELLA” DELL’AQUILA

L’AQUILA – Appuntamento importante per il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila che apre il nuovo anno con un concerto a Roma presso il Centro Nazionale delle Ricerche.

I giovani talenti dell’istituto di alta formazione musicale aquilano si esibiranno martedì 10 gennaio alle ore 15 nella sala congressi del Centro Nazionale delle Ricerche in Roma. L’Orchestra da Camera del Conservatorio diretta dal maestro Gabriele Bonolis darà vita ad un concerto diviso in due parti. La prima si aprirà con la Danza Ungherese n.5 di Brahms, per poi proseguire con l’Intermezzo di Cavalleria Rusticana di Mascagni.

Dalle danze ungheresi che fanno trasparire il folclore magiaro intriso di melodie e ritmi zicani, magicamente elaborate dal geniale Brahms, si passerà all’intenso e struggente Intermezzo tratto dall’opera Cavalleria Rusticana, una delle più affascinanti e dolci melodie dell’opera. Il giovane talento, uno dei ragazzi più promettenti, Marcello Lomarco, allievo del Maestro Mutalipassi, si esibirà nel celebre brano Gabriel’s Oboe di Morricone tratto dal Film Mission.

Il suono dell’Oboe inventato dal grandissimo Ennio Morricone e magicamente inserito nel film Mission, affida alla musica la spiritualità e il sentimento di unione tra gli uomini. Chiuderà la prima parte la Danza Ungherese n.6 di J. Brahms.

La seconda parte sarà dedicata alle celebri colonne sonore del Maestro Nino Rota tra cui La Strada, Casanova, Otto e mezzo, e Il Padrino. Con il repertorio scelto intendiamo esprimere il valore accademico dei nostri giovani studenti attraverso la cultura musicale di diversi autori.

Il Vice Direttore del Conservatorio dell’Aquila Marco Ciamacco si dichiara “soddisfatto dell’attenzione che ci viene rivolta dalle istituzioni, segno del prestigio di cui gode la nostra scuola. Con il repertorio scelto intendiamo esprimere il valore accademico dei nostri giovani studenti attraverso la cultura musicale di diversi autori”.