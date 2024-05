ROMA – Problemi tecnici a causa del maltempo al concerto del primo maggio di Roma.

I Bloom previsti in apertura non riescono a partire con la loro esibizione. Le difficoltà costringono Ermal Meta a tornare sul palco: “La pioggia non agevola i lavori dei tecnici”.

La forte pioggia costringe ad un cambio di scaletta: sul palco salgono i Cor Veleno ma anche loro sono costretti ad interrompere l’esibizione.