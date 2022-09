CONCESSIONI BALNEARI, D’NCECCO (LEGA): “DECIDE IL PROSSIMO GOVERNO, NON QUESTO DIMISSIONARIO”

PESCARA – “Il governo uscente è in carica solo per gli affari correnti: sui decreti attuativi per le concessioni balneari deciderà il prossimo governo”.

A ribadire la posizione della Lega è il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al proporzionale del Senato per le elezioni politiche di domenica prossima.

“Decisioni importanti per l’economia del territorio, specie in una Regione come la nostra, vanno prese da non da un Governo dimissionario, che è relegato agli affari correnti, ma da un Governo che gode di un forte mandato popolare, e sicuramente sarà di centrodestra”.

“Le spiagge e gli stabilimenti devono restare alle aziende italiane, è un tema su cui crediamo e per il quale tutto il centrodestra ha dimostrato una sensibilità diversa rispetto a quella del PD e dei 5 stelle”, conclude.