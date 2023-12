CONCESSIONI BALNEARI, FDI: “REGIONE E GOVERNO MELONI DA SEMPRE IN PRIMA LINEA PER TUTELA SETTORE”  

L’AQUILA – “Ancora una volta, ieri, la governance regionale si è dimostrata operativa sul fronte della tutela dei nostri balneatori confermando la propria posizione, in prima linea, unitamente al governo Meloni. La risoluzione accolta dall’intera assise, con il parere favorevole dell’assessore al Demanio marittimo, Nicola Campitelli, è l’ennesima azione tangibile per salvaguardare il comparto e le sue prospettive”.

È quanto dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri regionali Fdi, Massimo Verrecchia, Umberto D’Annuntiis, Leonardo D’Addazio, Luca De Renzis, Marco Cipolletti.

“L’Abruzzo, guidato da Marco Marsilio, si è da sempre distinto come l’unica regione a difendere attivamente le istanze delle imprese del settore, forti anche della chiara volontà del governo centrale di porle al centro e di lavorare per la migliore soluzione senza forzature. E mentre è in corso un’interlocuzione tra governo ed Europa, l’Abruzzo resta presente sui tavoli nazionali, attraverso i nostri parlamentari sempre al fianco dei rappresentanti di categoria, per continuare ad agire in modo pratico ed efficace all’interno di spiragli normativi che aprono ad un cauto ottimismo. Di certo, Fratelli d’Italia non arretrerà di un millimetro sulla difesa delle nostre preziose aziende turistiche”, concludono gli esponenti di FdI.