CONCESSIONI BALNEARI: LUNEDI’ CONVEGNO DELL’UNIVERSITA’ DI TERAMO

TERAMO – Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, in qualità di Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)e Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo e presidente ANCI Abruzzo, lunedì 29 novembre, interverrà all’incontro studi sul tema :” Spigolature dopo l’Adunanza Plenaria e la «sorte» delle concessioni balneari turistiche”, che si terrà presso la Sala delle Lauree-Polo Silvio Spaventa-dell’Università di Teramo.

I lavori, che prenderanno il via alle 15.30 e si concluderanno alle 18.30 rientrano tra i Seminari promossi dalla Facoltà Di Giurisprudenza dell’UniTe.

Vi parteciperanno con i saluti, Dino Mastrocola, Magnifico Rettore Università degli Studi di Teramo, Paolo Marchetti, Preside Facoltà di Giurisprudenza, Elisabetta G. Rosafio, Coordinatore Master di II livello in Diritto ed economia del mare, Emanuela Arezzo, Presidente Corso di Laurea DESI, Enzo Di Salvatore, Coordinatore Master II Livello in Diritto dell’energia e dell’ambiente, Antonio Lessiani, Presidente Ordine Avvocati di Teramo, Riccardo Padovano, Presidente Confcommercio-Pescara.

L’incontro sarà presieduto da Rita Tranquilli Leali, Rettore emerito Università degli Studi di Teramo.

L’introduzione ai lavori e in particolare su “Il contenuto della decisione”, sarà svolto da Diego De Carolis, della Facoltà di Giurisprudenza-UNITE. Per quanto riguarda le relazioni, sui Profili costituzionali interverrà Alfonso Celotto, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre; in merito ai Profili sostanziali e processuali, parlerà Francesco Volpe, della Facoltà di Giurisprudenza Università di Padova.

Sui Profili applicativi, si soffermerà Paolo Passoni, Presidente del TAR Abruzzo, sezione di Pescara, mentre sui Profili di responsabilità, Massimo Perin, Viceprocuratore generale Corte dei Conti.

I lavori saranno conclusi dall’Avv. Antonio Capacchione, Presidente Nazionale Sindacato Italiano Balneatori, che argomenterà le “grida” dei concessionari. Infine, ci sarà l’intevento programmato di Tommaso Capitanio, Consigliere TAR Marche. Le conclusioni sono affidate al prof. Giampiero Di Plino, dell’ Università G. D’Annunzio- Chieti .