CONCESSIONI DEMANIALI 2026 A FOSSACESIA: BANDO STAGIONALE AL VIA E A GENNAIO QUELLO PLURIENNALE

FOSSACESIA – La Giunta Comunale di Fossacesia (Chieti) ha dato disposizioni agli Uffici di procedere alla pubblicazione del bando per le concessioni demaniali marittime stagionali relative alla sola stagione estiva 2026. Il bando sarà pubblicato martedì 2 dicembre dall’Ufficio Demanio e metterà a disposizione 14 concessioni temporanee, senza diritto di insistenza, per la prossima stagione balneare.

Documentazione e planimetrie saranno consultabili sul sito del Comune e gli interessati potranno presentare le domande secondo le modalità indicate. L’Amministrazione richiama l’importanza del rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, già richiamati negli anni passati.

Il 2025 avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo anno delle concessioni stagionali, lasciando spazio all’avvio delle nuove concessioni pluriennali previste dal Piano Demaniale, il cosiddetto Piano Spiaggia, approvato definitivamente dal Consiglio Comunale nello scorso mese di aprile, dopo un lungo iter tecnico e amministrativo. Tuttavia, un ricorso amministrativo pendente dinanzi al TAR, che riguarda alcune norme introdotte con il nuovo regolamento demaniale, ha reso necessario prorogare di un anno il regime stagionale, in attesa della sentenza definitiva. L’Amministrazione mantiene la posizione sulla piena legittimità del Piano.

Nonostante questa parentesi, il Comune guarda già alla fase successiva. A gennaio 2026 sarà pubblicato il bando per le concessioni pluriennali, 11 in totale, con durata massima fino a 15 anni e aperto alla partecipazione di tutti, secondo criteri rigorosamente conformi alle norme nazionali ed europee sulla concorrenza.

L’Amministrazione definisce il nuovo Piano Spiaggia una «svolta storica» per Fossacesia: uno strumento strategico che orienta lo sviluppo turistico verso qualità, sostenibilità e ordine. Frutto di un percorso lungo e partecipato, il Piano amplia la quota di spiagge libere fino al 65,8% del litorale, rafforzando la tutela del paesaggio e dell’identità costiera della città. Tra le novità anche la procedura di gara per la ricostruzione del Trabocco storico sul lungomare Nord, un intervento che punta a valorizzare il patrimonio culturale marittimo.

«Il nuovo Piano Demaniale rappresenta davvero una svolta storica per Fossacesia- afferma il Sindaco, «dopo anni di lavoro e confronto, abbiamo messo ordine, aumentato la trasparenza, potenziato la quota di spiaggia libera e definito nuove aree per concessioni pluriennali. Il 2026 sarà l’ultimo anno con le concessioni stagionali: da lì si aprirà una fase completamente nuova per il nostro litorale, più moderna, più sostenibile e più attrattiva».