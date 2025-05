CONCLAVE: L’ARCIDIOCESI DELL’AQUILA PREGA PER IL CARDINALE GIUSEPPE PETROCCHI

L’AQUILA- “Ti preghiamo, o Signore, per i cardinali, e in particolare per il nostro arcivescovo emerito Giuseppe Petrocchi, chiamato a eleggere, insieme agli altri elettori, il nuovo successore dell’Apostolo Pietro: accompagna lui e tutti con la luce e la forza del tuo Spirito”. E’ il messaggio pubblicato oggi sui canali social ufficiali dell’Arcidiocesi metropolitana aquilana, nel giorno dell’inizio del Conclave che porterà all’elezione del nuovo Pontefice.

Petrocchi, nato il 19 agosto 1948 ad Ascoli Piceno, è stato creato cardinale nel 2018 da papa Francesco. Partecipa, dunque, per la prima volta all’elezione papale. Nell’agosto 2022 fu proprio Papa Francesco, durante una storica visita alla città colpita dal sisma del 2009, ad affiancarlo sull’altare allestito davanti alla Basilica di Collemaggio, in occasione della Perdonanza Celestiniana. Componente del collegio cardinalizio è anche il cardinale Enrico Feroci, 84 anni originario di Pizzoli (L’Aquila), che vista la età non partecipa al voto per la scelta del nuovo papa.