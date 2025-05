CONCLAVE: VATICANO DIFFONDE IMMAGINI DEI LAVORI NELLA CAPPELLA SISTINA, IN CORSO PREPARATIVI

CITTA’ DEL VATICANO – Fervono i preparativi nella Cappella Sistina dove mercoledì inizierà il Conclave per eleggere il 267esimo Pontefice.

La Santa Sede ha diffuso le immagini esclusive della Sistina in trasformazione per l’imminente Conclave.

Operai e restauratori sono al lavoro per accogliere i 133 cardinali che il 7 maggio sceglieranno il nuovo Papa.

La Cappella Sistina del Vaticano – si legge su Vatcan News – è stata istituita per ospitare 133 cardinali elettori per il prossimo conclave per eleggere il 267° Papa.

Venerdì i vigili del fuoco vaticano sono stati visti in cima al tetto della Cappella Sistina mentre installava la canna fumaria che emetterà fumo nero se almeno 89 cardinali non si saranno accordati sul prossimo Papa.

Il fumo bianco dovrebbe segnalare che i 133 elettori cardinali hanno deciso sull’uomo per guidare la Chiesa Cattolica verso il futuro.

Gli elettori cardinali inizieranno il 7 maggio nella Basilica di San Pietro alle ore 10:00 con la Messa votiva preconclave Pro Eligendo Romano Pontifice, per pregare per la guida dello Spirito Santo che eleggerà un nuovo Papa.

Alle 16:30 dello stesso pomeriggio, i 133 Cardinali elettori si riuniranno nella Cappella Paolina per pregare la Litanie dei Santi, prima di essere processati nella vicina Cappella Sistina.

Dopo la processione, i cardinali fanno giuramento impegnando ciascuno di loro a adempiere fedelmente al Munus Petrinum come pastore della Chiesa Universale, se eletti.

Il giuramento vincola anche gli elettori cardinali alla segretezza assoluta riguardo a tutti i dettagli relativi all’elezione del nuovo Papa, promettendo al contempo di respingere qualsiasi tentativo dall’esterno di influenzare le elezioni.

Il maestro delle cerimonie liturgiche pontificie proclama “extra omnes”, ordinando a tutti quelli che non sono coinvolti nel conclave di lasciare la Cappella Sistina.

Il primo ballottaggio sarà lanciato mercoledì 7 maggio in serata. Nei giorni successivi, gli elettori cardinali voteranno quattro volte al giorno, due volte al mattino e due al pomeriggio.

Tutte le schede vengono bruciate dopo, e il fumo sorgerà da quello che potrebbe essere il camino più famoso per dire al mondo se il Papa è stato eletto.