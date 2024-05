CONCLUSA LA RASSEGNA ALL’AQUILA “DENTRO IL RESTAURO”: TANTA GENTE AI TRE INCONTRI CON GLI ESPERTI

L’AQUILA – Tre appuntamenti diversi, diversi i monumenti scelti e le prospettive d’approfondimento, molteplici le professionalità coinvolte, ma uguale partecipazione, appassionata e numerosa, per gli incontri del progetto DENTRO IL RESTAURO, che si è concluso ieri pomeriggio.

Promosso dal Segretariato Regionale MiC per l’Abruzzo, il ciclo di approfondimenti ha preso in esame tre luoghi identitari per la città: la Chiesa di San Silvestro con la storia della Cappella Branconio, l’intreccio di spiritualità ed arte racchiuso nel Convento e nel Conventino di San Giuliano, e l’innesto sempre in divenire dell’arte contemporanea negli spazi settecenteschi di Palazzo Ardinghelli, oggi MAXXI L’Aquila.

Tutti gli appuntamenti sono stati seguiti da un pubblico numeroso, attento e partecipe, che ha riempito i banchi della Chiesa di San Silvestro, ha atteso paziente il proprio turno per entrare nelle celle e nella cappella del Conventino a San Giuliano, e che al MAXXI ha ascoltato con interesse i diversi interventi anche dallo schermo collocato nella Corte di Palazzo Ardinghelli.

«Una partecipazione sentita, per la quale ringraziamo tutti coloro che hanno assistito agli incontri – dichiara il Segretario Regionale, dottor Matteo Pisi–. Sono da poco in città, ed ho avuto modo di conoscere alcuni dei suoi monumenti più importanti e di apprezzare il lavoro svolto in questi anni, con grande competenza, dai tecnici del Ministero, per il recupero del patrimonio monumentale».

Si ringraziano per il fondamentale contributo tecnico-scientifico e per il supporto all’organizzazione il Professor Michele Maccherini, Don Martino Gajda, il dottor Saverio Ricci, Sofia Leocata, Padre Francesco e la Comunità dei Frati Minori di San Giuliano, Silvia La Pergola, Paola Mastracci, Claudia Reale, Franco De Vitis, Carlo Lufrano, Paolo Le Grazie.

il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, i Frati Minori di San Giuliano e AquilArtes, e il MAXXI L’Aquila.

Staff di progetto: Silvia Taranta, Assunta Serchia, Giovanna Spinelli (ALES SpA), Giulia Sulli, con la collaborazione di Maria Rita Copersino e Massimiliano Tesone.

Stampa e supporto grafico: DG Promotion | Service Audio/Video: Stage Sound & Light Si ringraziano l’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila e l’Ordine degli Architetti della Provincia dell’Aquila, per aver inserito il progetto nei programmi della formazione professionale.