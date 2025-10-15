CONCLUSO IN ABRUZZO IL PRIMO CORSO PER LA SICUREZZA DEI TECNICI BOTANICI LIFE SEEDFORCE

L’AQUILA – Si è concluso con successo, presso la Scuola Edile ESE-CPT L’Aquila – Kong Training Center, il primo corso di formazione dedicato alla sicurezza in ambienti impervi per i tecnici botanici del progetto Life Seedforce.

Tra le 29 specie vegetali autoctone italiane – si legge in un comunicato – a rischio di estinzione individuate dai partner del progetto in dieci regioni (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Veneto), alcune crescono in aree particolarmente difficili da raggiungere, come rupi e pareti verticali, sia in ambiente montano che costiero.

Da qui l’esigenza di garantire ai tecnici impegnati nella raccolta dei semi e negli studi sull’ecologia della germinazione di queste piante un adeguato livello di formazione e di sicurezza.

IL COMUNICATO COMPLETO

Il Parco Nazionale della Maiella, partner del progetto già formato su queste tematiche, ha contribuito all’organizzazione di un corso specifico per Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi su siti naturali, come previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 116 e allegato XXI), grazie alla professionalità dell’Ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia della provincia dell’Aquila, all’interno del quale opera il Kong Training Center.

Gli otto partecipanti al corso, seguiti da due guide alpine istruttrici della Kong, hanno svolto quattro giornate di intensa formazione teorica e pratica, utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente.

Il sito naturale della Valle di Santo Spirito, nel comune di Roccamorice (Pescara), all’interno del Parco Nazionale della Maiella, ha reso l’iniziativa particolarmente significativa anche dal punto di vista culturale, grazie alla possibilità di scoprire gli eremi di Celestino V.

Il presidente dell’ESE-CPT Sergio Palombizio, il vicepresidente Luigi Di Donato e la coordinatrice dell’ente Valentina Scenna hanno espresso il loro ringraziamento al direttore del Parco, Luciano Di Martino, per la proficua collaborazione.