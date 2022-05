CONCORRENZA, LUPI (NCI): “FONDAMENTALE NON PERDERE TEMPO”

L’AQUILA – “La priorità è quella di utilizzare al meglio le risorse che l’Europa ha messo per guardare al futuro del nostro Paese, così il centrodestra da sempre nel governo si impegna con questa responsabilità”.

Lo ha detto il presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi, intervenuto all’Aquila in occasione di un’iniziativa elettorale a sostegno del sindaco uscente dell’Aquila Pierluigi Biondi, candidato alle prossime amministrative.

“Sul decreto concorrenza continuiamo a lavorare per rispettare i tempi e dare il nostro contributo”, ha assicurato anche in riferimento alla riunione di maggioranza in Senato che fa seguito alla proposta dei balneari.

“Sulla casa e sul catasto abbiamo raggiunto il nostro obiettivo – ha aggiunto Lupi – non ci saranno aumenti di tasse sulla casa e si farà una riforma importante come quella del catasto. Anche sulla concorrenza lavoriamo in questa direzione – ha concluso. Non ci possiamo permettere di perdere tempo”.