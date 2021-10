L’AQUILA – “Entro il prossimo 30 novembre saranno conclusi i concorsi e si procederà all’assunzione a tempo indeterminato di 334 figure professionali (196 operatori socio-sanitari, 90 infermieri e 48 collaboratori amministrativi) nelle Asl abruzzesi”.

Lo sottolinea l’assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì.

Il concorso per operatori socio-sanitari coinvolge le Asl di Teramo, Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti: i candidati che hanno presentato domanda di ammissione sono 8180.

Quello per infermieri riguarda la Asl di Teramo e le istanze di partecipazione sono state 5005.

La selezione per collaboratore amministrativo è per le esigenze di personale delle Asl di Teramo, Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti. In questo caso gli ammessi al concorso sono 1400.

Nei prossimi giorni saranno comunicate ai partecipanti le date e le modalità di svolgimento delle prove.

“Un ulteriore passo, cui ne seguiranno immediatamente altri – rimarca la Verì – per rafforzare gli organici delle nostre aziende sanitarie, dopo anni di blocco delle assunzioni. Dal marzo 2019 ad oggi, invece, questo governo regionale ha autorizzato il reclutamento di 5371 figure professionali: 2290 a tempo indeterminato, 2519 a tempo determinato e 562 con contratto co.co.co.”.