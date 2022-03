CONCORSO ADDETTO STAMPA, ASL TERAMO: “GIORNALISTA IN COMMISSIONE”

TERAMO – “Prendiamo atto della presa di posizione dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo rispetto alla composizione della commissione di concorso per addetto stampa della Asl di Teramo”.

È quanto si legge in una nota della Direzione generale della Asl di Teramo dopo la protesta dell’ordine dei Giornalisti d’Abruzzo in riferimento è al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalla Asl, per dotarsi di un addetto stampa a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria D.

“Al riguardo – si legge nella nota – precisiamo che nella medesima commissione è stato individuato un componente iscritto all’Ordine dei giornalisti e a sua volta addetto stampa: si tratta di Felicia Caprara, capo dell’ufficio stampa della Asl di Chieti. Una professionista che anche per l’esperienza lavorativa svolta, proprio attinente al profilo del concorso, ci sembra più che adeguata. Il nome non era stato inserito nel primo atto di nomina per mero errore materiale, corretto stamattina con una integrazione, come risulta dai documenti pubblicati sul nostro sito aziendale”.