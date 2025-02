L’AQUILA – “In riferimento al comunicato pubblicato sul sito aziendale in data 05/02/2025, riguardante le principali tematiche su cui verterà la prova scritta, si precisa che il programma d’esame indicato non costituisce in alcun modo un ampliamento delle materie previste. Tale programma rappresenta, infatti, una mera specificazione di quanto già contenuto nel bando di indizione, al fine di fornire maggiore chiarezza ai candidati, considerando l’ampiezza delle materie elencate nel bando stesso”.

Lo sottolinea in una nota la Asl dell’Aquila in risposta all’articolo pubblicato da AbruzzoWeb dal titolo “Concorso amministrativi Asl L’Aquila: bando chiuso, ma aggiunte materie a un passo da prova scritta”, in merito alle novità della “integrazione argomenti della prova scritta”, che ha destato sorpresa e preoccupazione tra le migliaia di candidati che parteciperanno al bando chiuso per l’assunzione di 53 assistenti amministrativi, ad una decina di giorni dalle prove scritte.

“Si sottolinea, inoltre – aggiunge la Asl -, che l’individuazione di un programma d’esame rientra nella prassi comune dei concorsi pubblici ed è finalizzata a garantire la massima trasparenza e imparzialità del processo selettivo”.