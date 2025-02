CONCORSO AMMINISTRATIVI ASL L’AQUILA: PARTECIPANTI, “CHIESTO PARERE LEGALE SU INTEGRAZIONE MATERIE”

L’AQUILA – Si sono rivolti ad un legale alcuni partecipanti al concorso pubblico per 53 posti da assistente amministrativo della Asl 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, per chiedere un parere e valutare un eventuale ricorso dopo che la stessa Asl, ad una decina di giorni dalle prove scritte, ha integrato il bando, chiuso da tempo, con un documento privo di protocollo pubblicato lo scorso mercoledì 5 febbraio sul portale trasparenza.

Al concorso sono state accolte definitivamente 7mila domande su oltre 12mila accolte con riserva.

Il documento in questione – come riportato da questo giornale – è stato nominato “integrazione argomenti della prova scritta” ed ha destato preoccupazione tra quelle migliaia di candidati che hanno giudicato l’integrazione come una aggiunta di materie, nonostante la Asl aquilana si sia affrettata ad inviare alla nostra redazione un comunicato nel quale ha ritenuto opportuno precisare che “il programma d’esame indicato non costituisce in alcun modo un ampliamento delle materie previste. Tale programma rappresenta, infatti, una mera specificazione di quanto già contenuto nel bando di indizione, al fine di fornire maggiore chiarezza ai candidati, considerando l’ampiezza delle materie elencate nel bando stesso”.

“Si sottolinea, inoltre, che l’individuazione di un programma d’esame rientra nella prassi comune dei concorsi pubblici ed è finalizzata a garantire la massima trasparenza e imparzialità del processo selettivo”, ha ulteriormente dichiarato la Asl nel comunicato.

A finire sotto la lente di ingrandimento legale su richiesta di alcuni partecipanti al concorso, che si dicono “sorpresi” anche “per il silenzio della politica e dei sindacati di fronte a questa vicenda”, è stata quella sezione del documento che è andata ad integrare il bando e che si riferisce a “Cenni sui principi di contabilità pubblica stato patrimoniale, conto economico, ciclo attivo e passivo del bilancio, attività negoziale degli enti del SSN con particolare riferimento al sistema degli acquisti, novità introdotte dal D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii”.

“Ma la ‘specificazione’ a cui fa riferimento l’Azienda – lamenta chi ha interpellato l’avvocato – riguarderebbe la parte cosiddetta ‘speciale’ del Diritto amministrativo e non rientrerebbe nell’oggetto che costituisce il bando di concorso”.

“Non si capisce, quindi – aggiungono – l’intervento della Asl a pochi giorni dalla prova scritta. Il bando, infatti, era chiarissimo. L’Azienda, però, ha voluto aggiungere quella che ha definito ‘una mera specificazione di quanto già contenuto nel bando di indizione, al fine di fornire maggiore chiarezza ai candidati, considerando l’ampiezza delle materie elencate nel bando stesso’. E perché farlo con tempistiche così strette menzionando ciò che non nel bando non c’è?”.

“Ora dobbiamo decidere se procedere o meno con i ricorsi, nel silenzio inspiegabile della politica e dei sindacati rispetto a una questione che coinvolge migliaia di persone”, concludono.

Tutto questo accade mentre sulla Asl provinciale aquilana diretta dal manager, Ferdinando Romano, si è appena abbattuta l’inchiesta della Procura della Repubblica dell’Aquila per la vicenda che riguarda la Rsa di Montereale inagibile dal 2017, inchiesta scattata dopo il recente blitz della Guardia di Finanza negli uffici dell’Azienda; ed in un clima di preoccupazione tra i circa 150 lavoratori precari di cooperativa sociale che lavorano da anni come supporti amministrativi proprio nelle strutture ospedaliere e sanitarie della Asl 1 – per le quali svolgono le stesse mansioni dei dipendenti Asl percependo in media 20 per cento in meno della retribuzione – e che rischiano di restare disoccupati se non passeranno il concorso, oppure perché hanno deciso di non affrontarlo, visto che molti di loro hanno superato cinquanta ed i sessanta anni di età.

Le prove scritte di un concorso molto atteso e che ha subìto stop e rinvii dal 2020 si terranno a Montesilvano (Pescara) nei giorni 17, 18, 19 e 20 febbraio al Grand Hotel “Adriatico”.

La Commissione di valutazione è interna alla Asl ed è composta dal presidente effettivo, Alessia Valentina Parlatore; componente effettivo, Rosanna Michelini, assistente amministrativo; componente supplente, Ester Bonaventura, assistente amministrativo; componente effettivo nominato dal Collegio di Direzione, Rossana Luciani, assistente amministrativo; componente supplente nominato dal Collegio di Direzione, Luana Di Cesare, assistente amministrativo.