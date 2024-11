CONCORSO EMAS PER CAMBIAMENTI CLIMATICI: L’AZIENDA PONZIO DI PINETO VINCE IL PREMIO

PINETO – “L’azienda pinetese leader da oltre 80 anni nella produzione e progettazione di sistemi in alluminio, Ponzio slr ha ottenuto il premio Emas Italia 2024 per la categoria 3 ‘Migliore prestazione ambientale di eccellenza nell’ambito di progetti che mirano a una gestione ottimale dei rifiuti o all’adattamento mitigazione ai cambiamenti climatici’, un riconoscimento importante che premia gli sforzi portati avanti in materia di sostenibilità dall’azienda a cui va il nostro plauso”. A renderlo noto è il sindaco di Pineto (Teramo), Alberto Dell’Orletta. A ritirare il premio nell’ambito di Ecomondo a Rimini, Massimiliano Durante e Monia Di Gennaro in rappresentanza della ditta.

“Attraverso Ponzio Real, il sistema economico autorigenerante che prevede il riutilizzo dei materiali in cicli di produzione successivi, – si legge nella presentazione per Emas – Ponzio ha deciso di abbracciare a pieno i principi dell’economia circolare con una nuova filosofia basata sul potenziale unico dell’alluminio. Questo metallo, già fondamentale per la realizzazione di svariati prodotti e materiali, assume un ruolo ancora più cruciale nel contribuire a un futuro più sostenibile. Al centro di questa visione innovativa c’è Real, una billetta24 in alluminio rivoluzionaria che contiene fino all’85% di materiale riciclato post-consumo. La sua produzione si avvale della tecnologia più avanzata nel settore per la selezione e la fusione dei rottami, dando vita a un prodotto di altissima qualità. L’utilizzo di Real rappresenta un passo decisivo verso la progettazione ecocompatibile. L’elevato contenuto di alluminio riciclato permette di ridurre significativamente l’impronta di carbonio associata alla produzione, dimostrando un impegno concreto nella lotta al cambiamento climatico. L’inclusione della lega Real nel bilancio di sostenibilità contribuisce alla descrizione delle attività che la società ha avviato per monitorare il proprio impatto ambientale, sociale e di governance”.