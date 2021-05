CONCORSO FOOD&ROSÉ SELECTION: DOMANI A L’AQUILA LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

L’AQUILA – Quarantacinque esperti degustatori internazionali, tra sommelier, critici, buyer, giornalisti e rappresentanti di organizzazioni, vestiranno i panni di giudici per definire l’abbinamento gastronomico più adatto per ogni vino medagliato con le eccellenze del territorio elaborate dai ragazzi dell’istituto alberghiero dell’Aquila ‘L. da Vinci-Colecchi’.

Si terrà domani alle 11, a L’Aquila, nell’auditorium di Palazzo Silone, sede della Giunta regionale, la conferenza di presentazione della “Food & Rosé Selection by CMB”, la prima edizione della sfida organizzata dal Concours Mondial de Bruxelles, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Dipartimento agricoltura, che si terrà all’Aquila dal 4 al 6 giugno prossimi.

L’Europa del vino e le eccellenze gastronomiche dell’Abruzzo saranno al centro di una competizione che decreterà il miglior abbinamento cibo-rosato dell’anno in un appuntamento tra i primi in presenza del settore in Italia dopo la pandemia: l’evento richiamerà la presenza nel capoluogo abruzzese di personalità del mondo del vino rosato e della gastronomia d’eccellenza, ma anche i vini premiati con le Grandi Medaglie d’Oro e le Medaglie d’Oro nella prima edizione della Selezione Rosé by CMB che si è svolta lo scorso marzo a Bruxelles.

Alla conferenza stampa parteciperanno il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, il sindaco Pierluigi Biondi, l’ambasciatore italiano del Concours Mondial de Bruxelles Carlo Dugo, i presidenti delle Camere di commercio Gran Sasso e Chieti Pescara Antonella Ballone e Gennaro Strever, il presidente del Consorzio di tutela vini d’Abruzzo Valentino Di Campli e il vicepreside dell’Istituto Alberghiero L. da Vinci O. Colecchi Mario Centi.