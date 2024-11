L’AQUILA – Che avesse il bernoccolo per il diritto lo si era capito da un pezzo dopo essere stato il migliore in Abruzzo tra i candidati per l’abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato. Prima ancora aveva conseguito la maturità classica con il massimo dei voti e si era laureato sia in Giurisprudenza che in Economia, in ambedue i casi con 110 e Lode.

Ora non c’è da stupirsi se Dino Tarquini, originario di San Nicandro, frazione di Prata d’Ansidonia (L’Aquila), è arrivato primo (52 punti) nel concorso nazionale per entrare in magistratura per 500 posti. Tra breve Tarquini, che ha 30 anni, conoscerà la sua destinazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Tarquini, dopo avere conseguito il massimo dei voti all’esame da avvocati, è stato premiato un anno fa dall’Ordine forense distrettuale dell’Aquila: una borsa di studio, dedicata alla memoria del compianto avvocato Marzio Del Tosto, che l’Ordine ha messo a bando al fine di aggiudicarla a chi abbia ottenuto il “maggior punteggio complessivo nella votazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello abruzzese”.

Ebbe a dire Dino Tarquini ad Abruzzoweb: “Vorrei ringraziare i miei affetti, che sono sempre presenti e comprensivi, consentendomi di concentrarmi sugli studi. Inoltre, in particolare, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento ai miei maestri accademici, il professor Walter Giulietti ed il professor Fabrizio Politi, per i preziosi insegnamenti di cui ho potuto beneficiare nel mio percorso da dottorando di ricerca presso l’Università dell’Aquila, essenziali per la necessaria costruzione teorica del giurista, che mai può ritenersi solamente un operatore pratico.

Ovviamente non intendo fermarmi qui: ci sono altri stimolanti traguardi da raggiungere e sfide professionali da cogliere”.

Ha pubblicato vari articoli, sia di taglio tecnico-giuridico che di taglio sociale; ha svolto, infine, la pratica forense con l’avvocato Paolo Enrico Guidobaldi.