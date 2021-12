CONCORSO INTERNAZIONALE “MAGNA GRECIA”, LA GIORNALISTA PELLICCIONE VINCE PREMIO DELLA GIURIA

L’AQUILA – Premio presidenza della giuria per la giornalista e scrittrice, Monica Pelliccione, al quarto concorso letterario internazionale “Magna Graecia”, a Genova.

Pelliccione ha ottenuto il riconoscimento, nella sezione racconti brevi, con l’opera “Zittita!”, già vincitrice del premio internazionale di letteratura Penna d’autore, del premio Città di Chieti, del concorso nazionale San Lorenzo, a Firenze, del premio internazionale Città di Grottammare, del premio “Athena Ars”, terza classificato allo Zirè d’oro. Presidente del concorso internazionale è Monica Vendrame, direttore artistico Fiore Sansalone.

La presidenza della giuria è composta da Mariateresa Asaro, Ivano Baglioni, Teresa Colacino, Rosanne Donatiello, Mario Logullo, Francesco Martillotto, Stefania Melani, Francesca Piovesan e Amedeo Scornaienchi. L’opera “Zittita!” affronta il tema della violenza psicologica e fisica e dell’esercizio del potere maschile sulle donne in ambito professionale. Pelliccione è stata insignita, tra gli altri, del il premio “Donna” per il giornalismo e la letteratura, del “Rotary international Agape Caffè letterari d’Italia e d’Europa” per la saggistica, ha vinto il concorso internazionale “Ut pictura poesis”, a Firenze, il premio “Decennale L’Aquila 2009-2019”, il “Verga d’argento” per la letteratura, lo Ziré d’oro personaggio dell’anno per la cultura, il premio internazionale “Adriatico, Un mare che unisce” per il giornalismo, il “Margherita d’Austria” per la saggistica. Terza classificata al premio internazionale di letteratura “Luca Romano” e seconda al premio Città di Chieti ha ottenuto la menzione d’onore per la saggistica al “Premio internazionale Kalos”.

Ha ricevuto a Spoleto il premio “Donne e comunicazione e il premio presidenza della giuria al concorso letterario internazionale “Athena Ars”, il premio nazionale per la letteratura di montagna “Mario Arpea”. Finalista al premio nazionale “San Lorenzo 2021” a Firenze, ha ottenuto il premio internazionale Spoleto Menotti art festival per la letteratura 2021, il premio Melania Rea a Imola e il premio Patrizio Falcone, a Napoli.