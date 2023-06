CONCORSO “LE VIE DI CELESTINO”: PREMIATA STUDENTESSA DEL LICEO VITRUVIO DI AVEZZANO

AVEZZANO – La Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico “Vitruvio” di Avezzano, la prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, con gioia ha comunicato la notizia del primo premio ottenuto dalla studentessa Rachele Ronchetti, della classe 3G, al concorso “Le vie di Celestino. Passi di pace e di perdono sulle orme di Pietro da Morrone”, tema dell’anno: “Celestino della nosra gente. Come i valori e i luoghi di Pietro da Morrone possono riconnettere i giovani alla vita e al territorio”. Il premio è stato promosso dalla Provincia dell’Aquila e dai Rotary L’Aquila, L’Aquila Gran Sasso, Sulmona, Isernia.

La giovanissima Rachele ha prodotto un elaborato in cui ha riflettuto sulla necessità di ricongiungersi al passato per scoprire chi siamo e chi vogliamo diventare, al di là di ogni percorso stabilito a priori per noi che a volte siamo confusi da ciò che gli altri si aspettano per cui cerchiamo di assomigliare non a noi stessi ma all’idea che persone terze hanno di noi. Dice infatti la vitruviana in un passaggio: “Ricongiungersi alle proprie radici può sembrare anacronistico nel nostro tempo, al contrario può portare ad individuare possibilità innovative: il ‘rifiuto’ di un percorso di vita già segnato, ma che non appartiene alla nostra personalità diventa gesto eroico di ‘rinuncia’ a favore dei più alti sentimenti di amicizia, di amore e di arte”.

Un modo originale e ricco di nuove risonanze di interpretare quello che per secoli è passato per “il gran rifiuto” da parte di Celestino V. La premiazione si è svolta all’Aquila, al Palazzo dell’Emiciclo ed alla cerimonia è stato invitato anche il Sindaco di Avezzano, dott. Giovanni Di Pangrazio, per onorare la vittoria del Liceo avezzanese. Sara Felli, classe 3^G, ha ricevuto l’attestato di partecipazione.

Rachele Ronchetti è stata accompagnata nel suo percorso di preparazione dalla prof.ssa Paola Mascitti. Oltre al premio alla studentessa, alla scuola è stata donata una riproduzione a stampa del 1700 dell’immagine di Celestino V.

[mqf-dynamic-pdf]