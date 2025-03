CONCORSO LETTERARIO TRATTURO MAGNO: PREMIAZIONE IL 25 OTTOBRE ALL’AQUILA

L’AQUILA – L’Associazione Il Tratturo Magno 4.0, in collaborazione con Casartigiani e il Club per l’UNESCO di L’Aquila, annuncia la quinta edizione del Concorso Letterario internazionale “Tratturo Magno”. La premiazione si terrà il 25 ottobre 2025 all’Aquila, città designata Capitale Italiana della Cultura 2026.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale della transumanza e dei tratturi, non solo come testimonianza storica, ma anche come opportunità di rigenerazione sociale ed economica per i territori attraversati. Nella mattinata del 25 ottobre si svolgerà il tradizionale convegno, durante il quale i principali esperti del settore e le Istituzioni si confronteranno sulle modalità più idonee per il recupero dell’antichissimo tracciato.

Per il terzo anno consecutivo, le regioni attraversate dal tratturo – Abruzzo, Molise e Puglia – parteciperanno con l’obiettivo di sottoscrivere un accordo volto alla ricostruzione di un cammino identitario. L’evento vedrà la partecipazione, oltre ai rappresentanti delle tre Regioni, dei Comuni e delle Province, anche dei vertici di Anas, del Ministero dei Beni Culturali, degli Enti Parco Nazionali e Regionali, delle Università e di esponenti del mondo bancario. A partire da questa edizione, il concorso estende il suo ambito includendo, oltre a poesia, prosa e saggi, anche la sezione progetti per la valorizzazione territoriale del Regio Tratturo. Il bando, pubblicato il 18 marzo 2025 sul sito dell’Associazione Il Tratturo Magno 4.0, invita autori e appassionati a presentare le proprie opere inedite nelle sezioni.

Prosa e poesia: Racconti e componimenti poetici che affrontino il tema della transumanza e dei tratturi, considerati non solo fenomeni economici e sociali, ma anche strumenti di scambio culturale e linguistico.

Saggi: Analisi storiche e prospettive contemporanee sul ruolo dei tratturi nell’economia sostenibile e nello sviluppo locale, con un focus particolare sulla città dell’Aquila, da sempre snodo commerciale e culturale legato alla transumanza.

Progetti: Proposte innovative per il recupero e la valorizzazione dei tratturi come percorsi turistici, religiosi e culturali. Le idee progettuali dovranno promuovere la socializzazione, il turismo e il ripopolamento dei centri in declino, attraverso il ripristino di antichi sentieri accessibili a pedoni, ciclisti ed escursionisti, con particolare attenzione al tratto L’Aquila – Foggia.

I lavori potranno essere presentati in italiano o in altre lingue con traduzione a fronte e dovranno essere inviati all’indirizzo info@concorsoilrovo.it, rispettando i criteri indicati nel bando ufficiale, disponibile sul sito dell’Associazione Il Tratturo Magno 4.0 in lingua italiana, inglese, spagnola e portoghese.

La suggestiva cerimonia di premiazione si terrà il 25 ottobre 2025 presso Palazzo Margherita, sede del Comune dell’Aquila, città punto di partenza della storica epopea della Transumanza, riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO nel 2019. La giuria tecnica sarà composta dalle docenti e membri dell’associazione “Il Rovo”, da sempre collaboratrici del premio, Rita Pelusi, Ottavia Iarocci, Teresa Rauzino, Sarah Pelusi, dallo scrittore e psicoterapeuta Francesco Paolo Vincitorio e dal coordinatore dell’associazione Alessandro Di Loreto.

A sigillare il lavoro della giuria tecnica sarà la giuria onoraria, che quest’anno annovera figure di spicco come il Generale di Corpo D’Armata della Guardia di Finanza Carmine Lopez , il Procuratore Capo del Tribunale dell’Aquila Alberto Sgambati e Maria Carla Ciani, Magistrato della Corte dei Conti e Vice Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il bando al link https://blog.associazioneiltratturomagno.it/ o scrivere a info@associazioneiltratturomagno.it, oppure seguirci sui social all’indirizzo: https://www.instagram.com/iltratturomagno/