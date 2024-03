CONCORSO “MEMORIA DEL SISMA”: A ONNA INSTALLAZIONE DELL’OPERA DEL MAESTRO GUZZINI

L’AQUILA – Sarà installata nella piccola frazione di Onna, all’Aquila, il prossimo 5 aprile, la prima delle 22 opere selezionate nell’ambito del concorso internazionale “Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009”. Si tratta di una iniziativa istituita con legge dal Consiglio regionale allo scopo di promuovere la realizzazione di sculture in bronzo in memoria apparente e perenne delle vittime del terremoto. Il nome dell’opera, una fusione a stampa in bronzo, è “Coperta”, firmata dall’artista Lorenzo Guzzini che ha voluto spiegare così la sua realizzazione: “La coperta è ciò che ci protegge dalla Natura. Dal freddo, dalla pioggia, dal sole, dal vento. La Natura quando si scatena cambia i suoi elementi in eventi devastanti: il fuoco si fa incendio, l’acqua alluvione, il vento si fa uragano, la terra si fa frana. Per il terremoto è diverso, quello che ci uccide in questo caso è la nostra coperta”.

Il momento celebrativo di Onna è in programma venerdì 5 aprile, alle ore 12, in via dei Martiri, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, dei due promotori della legge che ha istituito il concorso, il vicepresidente Roberto Santangelo e il consigliere regionale Americo Di Benedetto, del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dei rappresentanti dell’Associazione familiari delle vittime. Nel pomeriggio dello stesso giorno, all’Emiciclo, sarà allestita la mostra personale di Lorenzo Guzzini sul tema “Terremoto” dal titolo “3:32”, che richiama il momento esatto della catastrofe. Si compone di 4 opere scultoree interattive, disposte in un ambiente immersivo che porta lo spettatore a riflettere sulla tragedia, nella tensione che si crea tra morte e forza del ritorno alla vita. La mostra sarà visitabile fino al 10 aprile.