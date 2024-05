CONCORSO MUSICALE “MARCO DALL’AQUILA: SUCCESSO DELLA RASSEGNA CON TANTI GIOVANI TALENTI

L’AQUILA — Con l’evento finale di ieri, presso il Centro Eventi Movi&Dance, si è conclusa la 17esima edizione del Concorso musicale nazionale “Marco dall’Aquila”, che per tre giorni ha richiamato nel capoluogo abruzzese giovani talenti da ogni parte d’Italia. Hanno partecipato gli Istituti comprensivi “Giovanni Pascoli” e “Angelo Maria Ricci” di Rieti, “Don Milani” di Pizzoli, “Teofilo Patini” e “Giuseppe Mazzini” dell’Aquila, “A. Baccelli” di Tivoli, “G. Montezemolo” di Roma, l’Istituto comprensivo n.3 di Sora, il Liceo Musicale “E. Mayorana” di Guidonia Montecelio e il Liceo musicale “Cotugno” dell’Aquila.

Nato nel 2007 per iniziativa della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”, il Concorso musicale nazionale “Marco dall’Aquila”, rivolto dapprima esclusivamente alle scuole medie ad indirizzo musicale, si è arricchito nel corso degli anni di nuove sezioni aperte a tutti e riservate al pianoforte solista, a quattro mani, alla musica da camera, agli archi, ai fiati solisti, alla composizione e ai licei musicali. Grazie alla professionalità e all’infaticabile lavoro degli organizzatori, ha visto la partecipazione di migliaia di giovani provenienti dalle diverse aree del territorio italiano e, talvolta, anche europeo.

Ricco di riconoscimenti e di cospicui premi in denaro, assegnati da commissioni distinte per sezioni e nutrite di musicisti di chiara fama, nonché di docenti dei Conservatori statali di musica, ha raccolto anche il favore e il sostegno di enti e associazioni musicali e culturali. La serietà dell’iniziativa e il livello musicale dei giovani partecipanti hanno stimolato, infatti, importanti realtà musicali d’Abruzzo, come I Solisti Aquilani, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, la “Giovane Orchestra d’Abruzzo”, l’Associazione Orchestrale da camera “Benedetto Marcello”, l’Associazione “Cento in Musica”, l’Associazione Culturale “Music@re”, l’Associazione Onna Onlus, il “Duo Pianistico Italiano”, a rendersi parte integrante del progetto, offrendo concerti premio inseriti nella propria stagione musicale. Nella VI edizione del concorso si è unita nella collaborazione anche la casa editrice Sedam, proponendosi come sponsor per la nascente sezione riservata ai giovani compositori e realizzando la stampa e la pubblicazione dell’opera vincitrice con la personale etichetta.

. Il Concorso “Marco dall’Aquila” è infine stato trampolino di lancio di tanti giovani musicisti che si sono poi distinti in altri e più importanti concorsi musicali nazionali ed internazionali ed esibiti in prestigiosi calendari nei più noti teatri d’Italia e d’Europa.