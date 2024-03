CONCORSO NAZIONALE “IL MIELE DEL SINDACO” A CAPITIGNANO: PREMIATA LA DITTA “TERRA DELL’ALTO ATERNO”

CAPITIGNANO – Sabato 9 marzo si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Capitignano (L’Aquila) la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Il Miele del Sindaco 2023”, organizzato delle Città del Miele. All’incontro era presente Tommaso Navarra, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che ha consegnato nelle mani di Anna Rita Muzi, titolare dell’azienda Le Terre dell’Alto Aterno, il prestigioso attestato.

Il premio rappresenta un riconoscimento per tutte le aziende apicoltrici e per l’intero territorio di Capitignano, dove quella del miele è da sempre una produzione legata alla tradizione e ha rappresentato nel tempo un importante mezzo di sostentamento per le famiglie. Non ha caso il miele è stato anche inserito nel registro della Denominazione Comunale di Origine di recente istituita dall’Amministrazione.

Alla cerimonia, inoltre, erano presenti anche Elsa Olivieri, direttrice del Parco, e Giorgio Davini, responsabile dell’Ufficio Gestione Foreste e Pascoli, e un nutrito gruppo di cittadini, capace di trasformare la premiazione in un evento di comunità.