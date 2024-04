CONCORSO NAZIONALE “SALVA LA TUA LINGUA LOCALE”: UN PREMIO ANCHE A TORNIMPARTE

TORNIMPARTE – La Giuria del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale” – Sezione Scuola indetto da UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e Autonomie Locali per l’Italia, in collaborazione con E.I.P Italia Associazione Scuola Strumento di Pace, ha decretato i vincitori della nona edizione. La cerimonia di premiazione si svolgerà la mattina del 23 aprile 2024 a Roma presso il del Museo della Civiltà, in piazza G. Marconi 10. Un premio va anche a Tornimparte.

“Esprimo grande soddisfazione”, dice Domenico Fusari (Pro loco), “per il risultato ma soprattutto per la straordinaria collaborazione tra la Pro Loco di Tornimparte (AQ) e L’Istituto Comenio, soprattutto nel campo della difesa e promozione della nostra lingua madre ( Il Dialetto) che oltre alla partecipazione a questo Concorso ( Che abbiamo anche vinto e classificati sia secondi che terzi nella sez Poesia), anche nella realizzazione della Giornata Nazionale del Dialetto in Collaborazione appunto con L’Istituto Comenio, La Sant’Agnese Aquilana, Il Comune e La Pro Loco. Preannunciamo anche che è in itinere una pubblicazione di tutti i lavori che hanno partecipato al concorso sin dalla sua prima edizione”. 3° PREMIO PROSA ex-aequo Scuola primaria A. Gigante – G. Porto – Tornimparte (AQ) – Abruzzo Classe 3a Sezione Unica, per il componimento “La matematica dde jeri e de oji” D.S.: Gilberto Marimpietri, Docente coordinatore: Maria Paola Pace Pro Loco Tornimparte (AQ).