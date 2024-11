CONCORSO “OSSERVO E SOGNO IL MIO PAESAGGIO IN DIVENIRE”: PREMIATI GLI STUDENTI DI CAPESTRANO

CAPESTRANO – La sezione aquilana “Carlo Tobia” di Italia Nostra premierà lunedì 4 novembre alle ore 15:00 gli studenti della Scuola primaria di Capestrano (L’Aquila) , vincitori del concorso nazionale “Osservo e sogno il mio paesaggio in divenire”.

La cerimonia, grazie anche alla disponibilità dei frati francescani, padre Giustino e padre Esdra, si terrà presso lo storico convento di San Francesco e San Giovanni a Capestrano alla presenza del Sindaco, Antonio D’Alfonso e di Giancarlo Ranieri, Assessore al Comune di Capestrano.

Il concorso di Italia Nostra “Osservo e sogno il mio paesaggio IN divenire” intende stimolare nei giovani la capacità di osservare e leggere il paesaggio percepito che li circonda, per scoprire in esso, un’identità più autentica.

Le alunne e gli alunni del plesso di Capestrano dell’Istituto Comprensivo di Navelli, guidato dalla Dirigente Giovanna Caratozzolo, hanno dimostrato di aver saputo cogliere e fare propri in modo integrale gli obiettivi e le finalità del bando, ottenendo così il primo posto ex aequo nella categoria “Canale scuola primaria”.

La pluriclasse prima/seconda B ha realizzato dei disegni, montati in un video, del proprio paesaggio (fiume Tirino, lago di Capodacqua e campagna rurale, il castello Piccolomini di Capestrano) “come era, come è, come sarà”.

La classe terza B, a partire da tre disegni della località di Capodacqua, frazione del Comune di Capestrano, nel passato, presente e futuro, ha realizzato un originale cortometraggio che descrive l’itinerario di Extreme, un esploratore dello spazio che compie un viaggio attraverso dei disegni che rappresentano il piccolo borgo come era, come ora è e come i bambini vorrebbero sia in futuro.

Gli alunni e le alunne della pluriclasse quarta/quinta B hanno realizzato due elaborati dedicati alla Valle del Tirino: un testo che ne descrive l’evoluzione attraverso le trasformazioni naturali e antropiche nel corso dei secoli, e un video che ripercorre i momenti storici più significativi – epoca vestina, romana, medievale, moderna e contemporanea – proiettando infine uno sguardo verso un futuro sostenibile del territorio.

L’ottimo risultato è stato raggiunto anche grazie al prezioso contributo del corpo docente composto da: Simona Cantelmi, Massimiliano Caputo, Oriana Casciano, Chiara Cianti, Lorella Di Blasio, Anna Federico, Sabrina Mascio, Chiara Sacchetti, Enrica Anna Santilli ed Ersilia Tarantelli.

Alla cerimonia interverranno Anna Di Gregorio, Coordinatrice Nazionale del Settore Educazione al Patrimonio Culturale di Italia Nostra; Adriana Chirco, Consigliera Nazionale e Responsabile in Consiglio del Settore Educazione al Patrimonio Culturale; Vincenzo Giusti, Presidente di Italia Nostra sezione “Carlo Tobia”; Maria Lucia Carani, Referente Regionale del Settore Educazione di Italia Nostra e Filomena Persi, Referente del Settore Educazione, sezione “Carlo Tobia” di Italia Nostra.