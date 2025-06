CONCORSO PSICOLOGI: ASL L’AQUILA, “PROROGA PER CONTINUITA’, ASSUNZIONI NEL RISPETTO NORMATIVA”

L’AQUILA – “La proroga dei contratti a termine era indispensabile per garantire la continuità dell’assistenza a pazienti fragili e in età evolutiva ma, per colmare la carenza degli organici, verranno assunte altre figure specialistiche, con i tempi dettati dalle esigenze aziendali e con le modalità stabilite dalla normativa e dai vincoli di spesa”.

Lo dichiara, in una nota, la direzione aziendale della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in relazione all’articolo dal titolo: ‘Concorso psicologi, graduatoria bloccata”, pubblicato il 25 giugno da Abruzzoweb, relativo all’utilizzo della graduatoria del concorso regionale per l’assunzione di 4 psicologi a tempo indeterminato (Qui il link)

“L’azienda, visto che l’attuale dotazione non è sufficiente a coprire le esigenze di assistenza – prosegue la direzione Asl – è in attesa di avere riscontri sul reale fabbisogno di psicologi da assumere, tenendo però conto del rigoroso rispetto delle disposizioni legislative sul reclutamento del personale e dei limiti di spesa”.

“Le assunzioni degli idonei del concorso pubblico, che hanno un interesse legittimo allo scorrimento della graduatoria ma non un diritto soggettivo all’assunzione, saranno concordate con i Direttori responsabili dei servizi di assegnazione degli psicologi a tempo determinato. Si tratta di un passaggio importante per procedere all’affiancamento dei nuovi professionisti psicologi, reclutati dal concorso regionale aggregato, a quelli attualmente in servizio, in modo da garantire il trasferimento graduale e qualificato di competenze ed esperienze che sono necessarie per assistere pazienti fragili e di particolare delicatezza”.

“Peraltro, l’Azienda ha fornito documentato riscontro delle motivazioni alla base delle decisioni assunte. In particolare – conclude la direzione Asl – le assunzioni dei candidati vincitori sono state disposte nel pieno rispetto della normativa vigente, come si evince ampiamente dagli atti deliberativi n. 2339 del 30.10.2024 e n. 52 del 16.01.2025, entrambi pubblicati nel portale ‘amministrazione trasparente’ del sito web aziendale”.