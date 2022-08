CONCORSONE OSS, FEDELE: “VINCONO M5S E LAVORATORI, AL VIA ASSUNZIONI E SCORRIMENTO GRADUATORIA”

L’AQUILA – “Oggi abbiamo ottenuto una grande vittoria in Commissione Sanità. Con l’approvazione all’unanimità della mia Risoluzione abbiamo impegnato la Giunta ad assumere con scorrimento della graduatoria gli idonei individuati dal concorsone OSS indetto dalla Asl di Teramo quale capofila. L’assessore, messa all’angolo, ha dovuto ritirare il parere negativo che aveva fornito la scorsa seduta e il direttore della Asl 1, Ferdinando Romano, ha smentito la sua stessa nota in cui non prevedeva assunzioni prima del 2023″.

Così, in una nota, il consigliere regionale Giorgio Fedele che subito dopo l’approvazione è sceso a dare la buona notizia agli operatori socio sanitari che stavano manifestando pacificamente sotto al palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.

“Sono felicissimo di aver portato in Consiglio la voce di migliaia di OSS, che oggi finalmente vedono riconosciuto il loro diritto al lavoro. La nostra mobilitazione politica è stata indispensabile, come lo sono state anche le manifestazioni degli OSS che hanno messo questa maggioranza a trazione Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia davanti alla palese incapacità di gestire il reclutamento di personale. Noi, al contrario del caos generato dal centrodestra, abbiamo sempre lavorato per definire un iter procedurale corretto, che passasse dal recepimento della graduatoria per ogni singola Asl coinvolta, per poi procedere all’Assunzione degli OSS e, infine, allo scorrimento della graduatoria, fin quando non sarà assunto tutto il personale necessario. Un aspetto, quest’ultimo, importantissimo per colmare realmente la carenza di personale che affligge le strutture ospedaliere nella Asl 1. Infatti nel bando di concorso, ormai risalente al 2019, la dirigenza ha dichiarato un fabbisogno di soli 12 OSS in provincia dell’Aquila. Ma sappiamo che già allora il numero era ben più grande e oggi, a seguito della pandemia, sarà aumentato ancora di più”.

“Ora che grazie al recepimento della graduatoria abbiamo una lista di oltre 500 idonei per la provincia dell’Aquila, solo applicando lo scorrimento della stessa sarà possibile reclutare secondo il fabbisogno reale. Io da parte mia continuerò a vigilare affinché l’impegno preso oggi formalmente dalla Regione si traduca in azioni concrete. La strada ormai è tracciata”, conclude.