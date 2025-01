CONDANNA PASSERI IN EGITTO: GRIMALDI, (SINISTRA ITALIANA), “GOVERNO AIUTI IL RAGAZZO PESCARESE”

PESCARA – “Non vogliamo altri casi Regeni, nessun accordo energetico può giustificare forme di indolenza”. Così Marco Grimaldi, Parlamentare di Sinistra Italiana-AVS torna a intervenire sul caso di Luigi Giacomo Passeri, il ragazzo pescarese per il quale è arrivata nelle scorse ore la sentenza che conferma 25 anni di carcere in Egitto.

“L’Ambasciata italiana in Egitto avrebbe potuto garantire più assistenza e supporto e muoversi più efficacemente perché si svolgesse un equo e giusto processo? Di certo il Governo potrebbe mobilitarsi per riportare in Italia Luigi – continua Grimaldi-. Hanno invece deciso di etichettarlo come criminale e lasciarlo nelle grinfie di chi lo ha sepolto vivo nelle prigioni egiziane”.

“Già dalla scorsa estate ci siamo mobilitati, anche con interrogazioni parlamentari e interventi a mezzo stampa, per chiedere attenzione alla vita di un ragazzo, arrestato, condannato, imprigionato nelle carceri egiziane, senza che ci sia chiarezza sull’iter giudiziario, né sulle condizioni della sua detenzione -interviene Daniele Licheri, Segretario Regionale Sinistra Italiana Abruzzo-. Il governo intervenga, non solo a parole”.