CONDANNATO DEFINITIVAMENTE PER FURTO IN ABITAZIONE, ARRESTATO 69ENNE DI CAPESTRANO

SULMONA – Colpevole del reato di furto commesso anni fa nell’Aquilano, per il quale, in passato, aveva già subito un periodo di custodia cautelare, è stato arrestato per l’espiazione della pena residua a un anno e cinque mesi di reclusione.

Ieri, il Comando Compagnia Carabinieri di Sulmona ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione per la condanna a una pena detentiva, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di L’Aquila, nei confronti di un 69enne originario di Capestrano.

L’uomo è stato raggiuto dai militari della Stazione Carabinieri di Capestrano, che lo hanno rintracciato presso il domicilio.

La pena definitiva giunge all’esito dei vari gradi di giudizio, in cui le prove raccolte nel corso delle indagini dai carabinieri di Capestrano hanno confermato l’impianto accusatorio nei confronti dell’uomo, responsabile quindi di aver sottratto svariati preziosi da una privata abitazione, per un valore complessivo di 7.000 euro circa.

L’arrestato, dopo le rituali operazioni, è stato immediatamente trasferito al carcere di Rieti, dove sconterà la pena residuale.